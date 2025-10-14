Zwiastuny "Eternity" - Elizabeth Olsen musi wybrać z kim spędzi wieczność 0

W sieci zadebiutowały aż dwa zwiastuny Eternity, komedii romantycznej, ale dość specyficznej, bo rozgrywającej się w zaświatach, po śmierci głównych bohaterów. Jeden materiał zaprezentowało A24, a drugi polski dystrybutor.

Fabuła Eternity kręci się wokół Joan (Elizabeth Olsen), kobiety, który po swojej śmierci musi podjąć chyba najtrudniejszą w swoim życiu po życiu decyzję. Kobieta dowiaduje się, że duszę po śmierci mają tydzień na zdecydowanie z kim spędzą wieczność. Joan staje więc przed pozornie niemożliwym wyborem – dwoma ukochanymi mężczyznami – miłością swojego życia, który zginął dawno temu na wojnie (Callum Turner) i tym z którym spędziła większość życia (Miles Teller).

Poniżej wspomniane zwiastuny:

Eternity wyreżyserował David Freyne. Pracował on na scenariuszu autorstwa Patricka Cunnane, którego tekst znalazł się w 2022 roku na Black List. Obsadę uzupełniają Da'Vine Joy Randolph i John Early.

Film w USA do kin wejdzie 26 listopada, na Święto Dziękczynienia. Jego polska data premiery to 28 listopada. Dystrybucją zajmuje się Forum Film Poland.

Źrodło: A24, Forum Film Poland