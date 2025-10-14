Szokujące koszty "Skywalkera"! Disney wydał więcej niż na całą oryginalną trylogię 0

Nowe dane ujawnione przez Forbes pokazują, że finał sagi Skywalkerów kosztował Disneya znacznie więcej, niż wcześniej sądzono. Choć Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie (2019) zarobił imponujące 1,077 miliarda dolarów na całym świecie, jego budżet okazał się niemal równie gigantyczny.

Wczytywanie...

Według raportu, łączny koszt produkcji wyniósł 593,7 miliona dolarów, czyli aż o 10,1 miliona więcej, niż pierwotnie podawano. To sprawia, że Skywalker staje się trzecim najdroższym filmem w historii, ustępując jedynie Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy i Jurassic World: Dominion.

Jak to możliwe, że dokładne dane w ogóle wypłynęły? Okazuje się, że to zasługa brytyjskich przepisów podatkowych. Produkcje realizowane w Wielkiej Brytanii mogą liczyć na zwrot do 25,5% kosztów, jeśli przynajmniej 10% budżetu wydano na terenie kraju. Aby uzyskać zwrot, studia muszą zakładać osobne spółki produkcyjne i składać szczegółowe sprawozdania finansowe, które z czasem trafiają do publicznego rejestru. To właśnie dzięki nim poznaliśmy rzeczywiste wydatki Disneya na finał Gwiezdnych wojen.

Film w reżyserii J.J. Abramsa, będący dziewiątym epizodem sagi i zwieńczeniem trylogii sequeli, powstał z rozmachem godnym całej galaktyki. W obsadzie znaleźli się m.in. Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren), Oscar Isaac (Poe Dameron) i John Boyega (Finn).

Źrodło: Forbes