Anulowany serial Marvela jednak wróci?! Szef studia daje nadzieję fanom 0

Wygląda na to, że Jessica Jones może wkrótce otrzymać własną kontynuację na Disney+. Szef Marvel Studios odpowiedzialny za streaming i telewizję, Brad Winderbaum, zasugerował w podcaście Phase Hero, że powrót twardej pani detektyw może nadejść szybciej, niż się spodziewamy.

Wczytywanie...

To nie koniec ekscytujących informacji. Winderbaum potwierdził, że Krysten Ritter ponownie wcieli się w Jessicę Jones w drugim sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie, który ma zadebiutować na Disney+ w marcu 2026 roku. Aktorka, która później dołączyła do rozmowy w tym samym podcaście, również podsyciła entuzjazm fanów.

Jest mnóstwo rzeczy, które chciałabym jeszcze zgłębić w historii Jessiki. Rozmawiałam o tym z Bradem… i nic więcej nie powiem, bo po prostu to zrobimy – powiedziała Ritter

Serial Jessica Jones, stworzony przez Melissę Rosenberg, był jednym z najbardziej docenionych projektów Marvela na Netflixie. Opowiadał historię byłej superbohaterki, która po traumatycznych przeżyciach otwiera własne biuro detektywistyczne — Alias Investigations — i walczy z psychicznym manipulatorem Kilgrave’em. Produkcja doczekała się trzech sezonów (2015, 2018, 2019) i do dziś uchodzi za jeden z najbardziej dojrzałych seriali Marvela.

Jeśli plotki się potwierdzą, nowa Jessica Jones będzie trzecim projektem Disneya, w którym powrócą bohaterowie dawnych seriali Netflixa — obok Daredevil: Odrodzenie i nowego specjalnego projektu z Punisherem. Cała trójka ma też pojawić się w drugim sezonie Daredevil: Odrodzenie, choć nie wiadomo, czy zobaczymy ich razem na ekranie.

Źrodło: The Direct