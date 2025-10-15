Finalny zwiastun "To: Witajcie w Derry" - Pennywise szaleje 0

HBO Max prezentuje finalny zwiastun serialu To: Witajcie w Derry. Zaprezentowany materiał oznaczony został jako „red band”, a więc przeznaczony jest dla widzów dorosłych.

Projekt służy jako prequel do przebojowej dwufilmowej adaptacji powieści Stephena Kinga "To", którego akcja rozgrywa się na początku lat 60., w okresie przed zapadnięciem Pennywise’a w stan hibernacji i ponownym pojawieniem się w latach 80. w pierwszym filmie.

Lata 60. XX wieku. Miasteczko Derry terroryzowane jest od wieków przez złowrogą siłę, która przybiera postać upiornego klauna i żywi się ludzkim strachem. Nazywają go Pennywise. I choć mieszkańcy zmagają się z własnymi problemami codziennego życia, czwórka młodych nastolatków postanawia zgłębić tajemnicę jego pochodzenia, co ostatecznie doprowadza do bezpośredniej konfrontacji.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe i Rudy Mancuso, a Bill Skarsgård ponownie wciela się w rolę Pennywise’a z pierwszych dwóch filmów.

Andy Muschietti, który wyreżyserował filmy, opracował dziewięcioodcinkowy serial wraz z producentami Barbarą Muschietti i Jasonem Fuchsem. Wyreżyserował on także cztery odcinki serialu.

Premiera serialu To: Witajcie w Derry już 26 października.

Źrodło: HBO Max