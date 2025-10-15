Rywalizacja słynnych kompozytorów w zwiastunie serialu "Amadeus" 0

Stacja Sky opublikowała pierwszy materiał promujący kostiumową produkcję "Amadeus". Zobaczycie słynną rywalizację wybitnych kompozytorów – Amadeusza Mozarta i Antonio Salariego.

W roli Mozarta wchodzący brytyjski aktor Will Sharpe, którego kojarzyć możecie z serialu Biały Lotos. Salariego portretuje zaś Paul Bettany. Powstały projekt jest nową, limitowaną wersją wielokrotnie nagradzanej sztuki scenicznej Petera Shaffera "Amadeusz" z 1979 roku, która doczekała się już swojej adaptacji w 1984 roku w reżyserii Milosa Formana.

Ta nowa wersja dzieła pochodzi od twórcy i scenarzysty Black Doves Joe Bartona i po raz kolejny zbada mityczną rywalizację w XVIII-wiecznym Wiedniu między maniakalnym cudownym dzieckiem Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem a pobożnym nadwornym kompozytorem Antonio Salieri. Zazdrość Salieriego czyni z niego potwora. Mężczyzna pragnie zemsty i używa wszelkich środków, aby pokrzyżować plany Mozarta i chronić swoją pozycję w establishmencie.

Poniżej wspomniany materiał filmowy:

Barton napisał scenariusz do serialu, a reżyserią zajęli się Julian Farino i Alice Seabright. Obsadę uzupełniają Gabrielle Creevy jako żona Mozarta, Constanze Weber, Richard Colvin, Rory Kinnear i Lucy Cohu.

Nowy Amadeus pojawi się na antenie Sky w Wielkiej Brytanii w grudniu. Dokładną datę dopiero poznamy.

