Mia Goth w uniwersum Star Wars – ujawniono, czemu właśnie ona dostała rolę w "Starfighterze" 0

Mia Goth oficjalnie wkracza do odległej galaktyki. Aktorka, znana z ról w takich filmach jak Pearl czy Frankenstein Guillermo del Toro, dołączyła do obsady Star Wars: Starfighter, nowego projektu w reżyserii Shawna Levy’ego. Twórca wreszcie zdradził, dlaczego to właśnie Goth otrzymała jedną z kluczowych ról w jego gwiezdnej przygodzie.

W rozmowie z magazynem Elle Levy wyjaśnił, że decyzja o obsadzeniu Mii Goth nie była przypadkowa.

Potrzebowaliśmy wyjątkowej aktorki, która potrafi zagrać niezwykle złożoną postać w świecie Star Wars. Mia jest jak jednorożec wśród aktorek. Nie da się powiedzieć: ‘Szukamy kogoś w stylu Mii Goth’, bo taki styl nie istnieje. Jest tylko Mia. wyjawił Shawn Levy

Według doniesień, Goth wciela się w jedną z głównych antagonistów filmu. Choć szczegóły fabuły pozostają owiane tajemnicą, aktorka przyznała, że rola stanowi dla niej ogromne wyzwanie.

To naprawdę intensywne, ale kocham to. Jestem pchana poza granice, których nigdy wcześniej nie przekraczałam… To zupełnie osobny film, nie prequel, z nowymi bohaterami. Scenariusz jest świetny – naprawdę świetny. powiedziała Goth

W obsadzie Star Wars: Starfighter znaleźli się również Ryan Gosling, Matt Smith, Amy Adams, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings oraz młody Flynn Gray, który według zapowiedzi zagra chłopca chronionego przez bohatera Goslinga.

Film opowie zupełnie nową historię osadzoną pięć lat po wydarzeniach z Skywalker. Odrodzenie, i nie będzie bezpośrednio powiązany z dotychczasową sagą. Scenariusz napisał Jonathan Tropper, a Levy zapowiada produkcję jako samodzielną, emocjonalną opowieść o odwadze i poświęceniu w świecie Star Wars.

Premiera filmu Star Wars: Starfighter zaplanowana jest na 28 maja 2027 roku.

Źrodło: ComingSoon