Prawie został bohaterem Gotham! Aaron Paul ujawnia, czemu nie wystąpił w filmie o Batmanie

Aaron Paul, znany na całym świecie z roli Jessego Pinkmana w Breaking Bad, ujawnił, że był o krok od pojawienia się w jednej z filmowych części trylogii o Mrocznym Rycerzu w reżyserii Christophera Nolana.

W rozmowie z ScreenRant, promując swoją nową grę wideo Dispatch, aktor wspomniał o spotkaniu z Nolanem sprzed lat.

Rozmawiałem z Christopherem Nolanem o innym projekcie. To było lata temu. Myślę, że chodziło o Interstellar, ale wtedy zaproponowano mi też bardzo małą rolę w jednym z filmów o Batmanie. wyjawił JPaul

Paul nie jest pewien, w której dokładnie części trylogii miał się pojawić, ale wszystko wskazuje na to, że chodziło o Mroczny Rycerz powstaje (2012!). Dwie poprzednie odsłony – Batman: Początek (2005) i Mroczny Rycerz (2008) – powstały jeszcze zanim Paul zdobył światową rozpoznawalność dzięki Breaking Bad, więc mało prawdopodobne, by Nolan zaproponował mu rolę wcześniej.

Dlaczego Aaron Paul odrzucił propozycję. Jak się okazuje, powód był prozaiczny – konflikt terminów.

Kręciłem wtedy inny projekt i po prostu nie mogłem tego zrobić. To była naprawdę maleńka rola – ale i tak byłoby super się tam pojawić. Pomyślałem: ‘Ach, byłoby niesamowicie pojawić się choć na 30 sekund w jednym z tych filmów. Uwielbiam Batmana. To chyba mój ulubiony bohater, bo jest po prostu facetem z mnóstwem pieniędzy i gadżetów – bez supermocy, ale z ogromną determinacją. Uwielbiam też Supermana i cały ten świat. Jest w nim tyle możliwości. wyznał aktor

Na razie aktor skupia się na swoim nowym projekcie – grze wideo Dispatch, która zadebiutuje na PlayStation 5 i PC w odcinkach między 22 października a 12 listopada 2025 roku.

Źrodło: ScreenRant