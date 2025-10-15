"Daredevil: Odrodzenie" – poznaliśmy datę premiery nowego sezonu hitu Marvela 0

Marvel Studios oficjalnie potwierdziło datę premiery 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie.

Nowe odcinki zadebiutują na platformie Disney+ 4 marca 2026 roku, kontynuując historię Matta Murdocka (Charlie Cox) w ramach Kinowego Uniwersum Marvela.

Na razie fabuła drugiego sezonu pozostaje owiana tajemnicą, jednak wiadomo, że akcja bezpośrednio podejmie wątki z finału pierwszej części. Co więcej, według doniesień, serial może przynieść długo wyczekiwane spotkanie bohaterów z The Defenders — do świata Daredevila mają bowiem powrócić Mike Colter jako Luke Cage oraz Finn Jones jako Danny Rand / Iron Fist.

W obsadzie oprócz Coxa i Vincenta D’Onofrio (Wilson Fisk / Kingpin) zobaczymy również Krysten Ritter (Jessica Jones), a także Margaritę Levievę jako Heather Glenn, Deborah Ann Woll jako Karen Page, Wilson Bethel ponownie wcieli się w Bulla (Benjamin “Dex” Poindexter), a w nowych rolach pojawią się m.in. Genneya Walton, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer oraz Matthew Lillard.

To jednak nie koniec dobrych wieści dla fanów Człowieka Bez Strachu — Marvel potwierdził również, że trwają prace nad 3. sezonem. Scenarzysta Jesse Wigutow ujawnił, że zespół pisarski rozpoczął pracę nad kontynuacją na początku października, co sugeruje, że o przyszłości Matta Murdocka w MCU wkrótce dowiemy się więcej.

Po latach niepewności Daredevil ponownie staje w świetle reflektorów — a jeśli plotki o powrocie Defenderów się potwierdzą, to może być jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali Marvela ostatnich lat.

Źrodło: ComingSoon