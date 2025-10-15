Jim Carrey poleci w przyszłość? Aktor negocjuje główną rolę w aktorskiej wersji animacji "Jetsonowie" 0

Wygląda na to, że Jim Carrey znów szykuje się na podróż w zupełnie nowy świat – tym razem w dosłownym sensie. Jak udało się potwierdzić, aktor prowadzi rozmowy z Warner Bros. w sprawie głównej roli w aktorskiej adaptacji kultowego serialu animowanego Jetsonowie, za której reżyserię ma odpowiadać Colin Trevorrow.

Trevorrow, wspólnie ze scenarzystą Joe Epsteinem, jest również w rozmowach dotyczących napisania scenariusza filmu.

Oryginalny serial animowany Jetsonowie został stworzony przez wytwórnię Hanna-Barbera i po raz pierwszy trafił na antenę ABC w 1962 roku, pokazując futurystyczną rodzinę żyjącą w świecie latających samochodów, ruchomych chodników i domowych robotów. Głową rodziny był George Jetson, typowy pracownik korporacji, który na co dzień zmagał się z wymagającym szefem, Panem Spacelym, a w domu czekała na niego żona Jane, córka Judy, syn Elroy i pomocna robotka Rosie.

Po krótkim, ale kultowym pierwszym sezonie, serial doczekał się wznowienia w latach 1985–1987, a w 1990 roku powstała pełnometrażowa wersja animowana, która zarobiła ponad 20 milionów dolarów w USA.

Warner Bros. już wcześniej z powodzeniem adaptowało klasyczne animacje Hanna-Barbery do wersji aktorskiej — przypomnijmy chociażby Scooby-Doo z 2002 roku i jego sequel Scooby-Doo 2: Potwory na gigancie, które łącznie przyniosły wytwórni blisko pół miliarda dolarów.

Dla Carreya, jednej z największych gwiazd komedii lat 90., byłby to powrót do filmowego świata pełnego energii i ekscentryzmu. Ostatnio aktor odniósł sukces jako czarny charakter Dr. Ivo Robotnik w serii Sonic. Szybki jak błyskawica od Paramount Pictures, której trylogia przyniosła już ponad 1,2 miliarda dolarów globalnie.

Źrodło: Deadline