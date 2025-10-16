Plotki, bogactwo i chaos: Zwiastun 2. sezonu "Palm Royale" obiecuje jeszcze więcej dramatu 0

Apple TV+ zaprezentowało oficjalny zwiastun drugiego sezonu nominowanego do Emmy serialu Palm Royale – stylowej komedii o ambicjach, pieniądzach i bezwzględnym świecie Palm Beach, gdzie status to wszystko.

W roli głównej ponownie występuje Kristen Wiig jako Maxine Dellacorte, outsiderka, która desperacko próbuje wkroczyć do elity amerykańskiego wybrzeża. Oficjalny opis produkcji pyta przewrotnie: Jak wiele z siebie jesteś w stanie poświęcić, by zdobyć to, co ma ktoś inny?

W zwiastunie widzimy, że po publicznym załamaniu Maxine zostaje wykluczona z towarzystwa i uznana za społeczną banitkę. Jednak jej determinacja, by odzyskać pozycję i udowodnić swoją wartość, jest silniejsza niż kiedykolwiek. Twórcy zapowiadają, że Maxine odkryje mroczne sekrety miasta, a Palm Beach pokaże swoje prawdziwe oblicze – świat zbudowany na sekretach, kłamstwach i okazjonalnych przestępstwach.

Oprócz Wiig na ekranie zobaczymy m.in. Laurę Dern, Allison Janney, Ricky’ego Martina, Carol Burnett, Josha Lucasa, Leslie Bibb, Kaię Gerber i Johna Stamosa. Wśród gościnnych występów pojawią się też Patti LuPone i Vicki Lawrence.

Za scenariusz i produkcję odpowiada Abe Sylvia, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się Wiig, Dern, Jayme Lemons i Katie O’Connell Marsh. Serial powstaje dla Apple Studios.

Sukces pierwszego sezonu

Pierwszy sezon Palm Royale, który zadebiutował w marcu 2024 roku, zdobył 11 nominacji do nagród Emmy, w tym za Najlepszy serial komediowy oraz role Wiig i Burnett. Produkcja zdobyła statuetkę Emmy za Najlepszy oryginalny motyw muzyczny.

Drugi sezon zadebiutuje 12 listopada 2025 roku na Apple TV+. Pierwszy odcinek pojawi się w dniu premiery, a kolejne będą publikowane co tydzień aż do 14 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Apple TV