W listopadzie wrócimy do Kropliczanki. Canal+ podało datę premiery 5. sezonu "The Office PL"

Nadchodzą długie, jesienne wieczory, także szykujcie zapas kawy, herbaty, wskakujcie pod kocyk i zaplanujcie sobie czas na drugą połowę listopada. Już 14 listopada w serwisie streamingowym Canal+ wraca kultowe, wiecznie niepoprawne The Office PL!

Zajadła kampania polityczna, jakiej naród jeszcze nie widział. Zdrady, romanse i mały skandal w firmowej toalecie. A to wszystko na tle spisku, przez który pracownicy Kropliczanki prawdopodobnie będą musieli się przeprowadzić i spakować swoje dotychczasowe życie w kartony…

Za kolejny, piąty już sezon serialu The Office PL nieodmiennie odpowiada zespół: Maciej Bochniak (reżyser) oraz scenarzyści – Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki i Mateusz Płocha pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką. Na drugim planie nie zabraknie jednak kilku niespodzianek. Jakich? Tego dowiecie się w listopadzie.

Akcja serialu rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej Kropliczanka. Jej prezes, Michał, to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Kiedy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego, właściciela a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z biurową codziennością pracowników Kropliczanki.

Źrodło: Canal+