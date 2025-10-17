W te święta... lepiej bądź grzeczny - jest zwiastun horroru "Cicha noc, śmierci noc" 0

W sieci zadebiutował oficjalny zwiastun filmu Cicha noc, śmierci noc. To reboot kultowego horroru o tym samym tytule z 1984 roku.

Kiedy Billy staje się świadkiem brutalnego morderstwa swoich rodziców przez mężczyznę przebranego za Świętego Mikołaja, jego życie zmienia się na zawsze. Po latach, owładnięty traumą i wypaczoną wizją sprawiedliwości, sam zakłada czerwony kostium i rozpoczyna krwawą odliczankę do Wigilii. Jego nowym celem staje się małe miasteczko – ci którzy byli „niegrzeczni”, zapłacą najwyższą cenę.

Film łączy intensywny klimat horroru, bezkompromisową brutalność slashera, nutkę nadprzyrodzoności i – ku zaskoczeniu – odrobinę romansu, tworząc świeże, przerażające spojrzenie na świąteczne tradycje. Obraz pochodzi od producentów hitów Terrifier 2. Masakra w Święta i Terrifier 3.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Oryginalny film z 1984 roku stał się najbardziej kontrowersyjnym filmem roku, a rodzice domagali się, aby film został wycofany z kin – tak było, ale to również sprawiło, że stał się legendą.

W nowej wersji horroru w reżyserii Mike'a P. Nelsona występują Rohan Campbell jako Billy, Ruby Modine, Mark Acheson, David Lawrence Brown i David Tomlinson. Nelson jest także autorem scenariusza filmu.

Cicha noc, śmierci noc trafi do kin 12 grudnia.

Źrodło: Kino Świat, Bloody Disgusting