Koniec zdjęć do "Evil Dead Burn" - obraz będzie "paskudny"

Evil Dead Burn to nadchodzący horror, który będzie szóstą częścią serii "Evil Dead" – "Martwe zło". Film w reżyserii Sébastiena Vanička trafi do kin latem przyszłego roku nakładem Warner Bros. Pictures.

Wczytywanie... kadr z filmu "Martwe zło: Przebudzenie"

Na Twitterze na oficjalnym koncie filmu ogłoszono, że zdjęcia do filmu Vanička dobiegły końca. Ogłoszeniu towarzyszy krótki, ale brutalny film, na którym widać, jak ktoś wielokrotnie bije niewidoczną istotę dużym przedmiotem przeraźliwie przy tym krzycząc.

Szczegóły fabuły Evil Dead Burn pozostają na razie tajemnicą. Spodziewać możemy się jednak czegoś niesamowicie paskudnego, jak w jednym z wywiadów swój film określił Vaniček.

Powiedziałem studiu, że chcę zrobić paskudny film, film, który boli, z którego wychodzi się doświadczonym. Zamierzam włożyć do środka cały horror, jaki mam, to będzie oczyszczające, a jeśli nie zrujnuje tym swojej kariery i będę mógł dalej robić filmy, przejdę do czegoś innego niż horror powiedział reżyser.

W obsadzie Evil Dead Burn znaleźli się Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Tandi Wright, George Pullar i Erroll Shand. Vaniček napisał scenariusz wraz z Florentem Bernardem, a Sam Raimi i Rob Tapert są producentami.

Evil Dead Burn trafi do kin 24 lipca 2026 roku.

