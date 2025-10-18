"Zwierzogród 2" zapowiada rekordowe otwarcie! Wczesne prognozy robią wrażenie 0

Walt Disney Animation Studios przygotowuje się na powrót do świata zwierząt z rozmachem. Już w przyszłym miesiącu do kin trafi Zwierzogród 2, kontynuacja przebojowej animacji z 2016 roku. Za reżyserię odpowiadają Jared Bush i Byron Howard, a do swoich ról powracają Ginnifer Goodwin (Judy Hopps) i Jason Bateman (Nick Wilde).

Według danych serwisu Box Office Theory, Zwierzogród 2 może zarobić między 115 a 130 milionów dolarów w weekend otwarcia w Ameryce Północnej. To znaczący wzrost w porównaniu z pierwszą częścią, która w 2016 roku wystartowała z wynikiem 75,1 miliona dolarów, a ostatecznie zgarnęła ponad 1,025 miliarda dolarów na całym świecie.

Choć do premiery pozostało jeszcze kilka tygodni, analitycy spodziewają się, że zainteresowanie filmem wzrośnie wraz z pojawieniem się pierwszych recenzji. Co więcej, Zwierzogród 2 będzie pierwszą dużą animacją studia od sierpniowej premiery Pan Wilk i spółka 2, co może przełożyć się na jeszcze mocniejsze otwarcie.

Oficjalny opis filmu zapowiada powrót duetu detektywów Judy i Nicka, którzy tym razem ruszają tropem tajemniczego gada — nowego przybysza, który wywraca życie w Zootopii do góry nogami. Aby rozwiązać sprawę, bohaterowie będą musieli zejść do nieznanych zakątków miasta i zmierzyć się z próbą swojej przyjaźni.

W obsadzie głosowej, poza Goodwin i Batemanem, znaleźli się także m.in. Ke Huy Quan, Idris Elba, Fortune Feimster, Jenny Slate, Alan Tudyk, Bonnie Hunt i wielu innych. Scenariusz napisał Jared Bush.

Animacja trafi do kin 26 listopada 2025 roku.

Źrodło: ComingSoon