Zwiastun "Stone Cold Fox": Krysten Ritter i Kiernan Shipka grają w niebezpieczną grę 0

Wczytywanie...

Tytułowa Fox (Kiernan Shipka) ucieka z brutalnej komuny, w której była więziona przez bezwzględną królową narkotykowego półświatka (Krysten Ritter). Gdy jednak jej oprawczyni porywa młodszą siostrę Fox i wysyła za nią skorumpowanego policjanta (Kiefer Sutherland), bohaterka nie ma wyboru — musi wrócić do miejsca, z którego uciekła, by uratować rodzinę.

Zwiastun, narracyjnie prowadzony głosem Shipki, pokazuje pełną napięcia relację między dwiema kobietami — miłość, zdradę i brutalną walkę o wolność. W pewnym momencie Fox kradnie pieniądze swojej byłej partnerki, co prowadzi do serii dramatycznych wydarzeń i krwawej konfrontacji.

Oprócz Ritter, Shipki i Sutherlanda, w filmie występują także Jamie Chung, Karen Fukuhara, Mishel Prada i Cristo Montt. Za kamerą stanęła Sophie Tabet, współautorka scenariusza wraz z Julią Roth. Producentami są m.in. Stephen Braun, Eric B. Fleischman, Chris Abernathy, Jonathan Craven, Sophie Tabet i Julia Roth.

Źrodło: ComingSoon