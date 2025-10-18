"Horizon Zero Dawn" wkracza na plan filmowy: ujawniono datę startu zdjęć 0

Wygląda na to, że filmowa adaptacja kultowej gry Horizon Zero Dawn wreszcie nabiera realnych kształtów. Z najnowszych dokumentów sądowych wynika, że scenariusz produkcji jest już ukończony, a Sony planuje rozpocząć zdjęcia w 2026 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, film trafi do kin w 2027 roku.

Informacja wypłynęła nie z oficjalnego komunikatu prasowego, a… z pozwu sądowego Sony przeciwko Tencentowi, który dotyczy gry Light of Motiram – tytułu, który według Sony jest klonem Horizon Zero Dawn.

W dokumentach przedstawionych w sądzie znalazło się jednak coś znacznie ciekawszego dla fanów Aloy.

Szef PlayStation Productions, Asad Qizilbash, ujawnił, że:

Jesteśmy w trakcie prac nad filmem na podstawie Horizon, we współpracy z Columbia Pictures. Mamy już gotowy scenariusz i aktywnie szukamy reżysera, z zamiarem rozpoczęcia zdjęć w 2026 roku i premiery w 2027.

Projekt powstaje pod szyldem Columbia Pictures i PlayStation Productions, które wcześniej wspólnie stworzyły takie filmy jak Uncharted (2022) czy Gran Turismo (2023).

Co wiemy o fabule i obsadzie?

Na razie niewiele. Nie wiadomo jeszcze, kto stanie za kamerą ani kto wcieli się w główną bohaterkę, Aloy. Sony nie ujawniło również, czy film będzie bezpośrednią adaptacją pierwszej części gry, czy raczej luźną interpretacją osadzonego w tym samym świecie postapokaliptycznego uniwersum.

Jedno jest pewne — z gotowym scenariuszem i planem na start zdjęć, film Horizon Zero Dawn powoli staje się rzeczywistością, a nie tylko obietnicą.

Źrodło: Deadline