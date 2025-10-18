Reżyser "Pięć koszmarnych nocy 2": Robię film dla fanów, nie krytyków 0

Emma Tammi, reżyserka nadchodzącego sequela Pięć koszmarnych nocy 2, zdradziła, dlaczego w nowym filmie bardziej zależy jej na zadowoleniu fanów niż krytyków.

W rozmowie z ComingSoon podczas tegorocznego New York Comic Con, Tammi przyznała, że recenzje pierwszej części nie były dla niej priorytetem.

Bardziej interesowało nas to, jak film przyjmie społeczność fanów. Krytycy czasem są po twojej stronie, a czasem nie. Próba zadowolenia wszystkich to niewykonalne zadanie. Skupiliśmy się na stworzeniu filmu, który nas samych ekscytuje i który – jak mieliśmy nadzieję – spodoba się fanom.

Film Pięć koszmarnych nocy, który trafił do kin w 2023 roku, zebrał chłodne recenzje (zaledwie 33% pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes), jednak publiczność powiedziała co innego. Film zarobił ponad 297 milionów dolarów przy budżecie 20 milionów, stając się największym hitem w historii studia Blumhouse.

Opowieść o nocnym ochroniarzu (w tej roli Josh Hutcherson) w nawiedzonej pizzerii z ożywionymi animatronikami okazała się prawdziwym fenomenem wśród fanów serii gier FNaF.

W Pięć koszmarnych nocy 2 powrócą znani bohaterowie: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Matthew Lillard i Theodus Crane. Do obsady dołączą też nowe nazwiska – Skeet Ulrich, Mckenna Grace, Teo Briones i Freddy Carter.

Podczas Comic Conu ogłoszono również, że Kellen Goff użyczy głosu Toy Freddy’emu, Megan Fox wcieli się głosowo w Toy Chica, a MatPat zostanie głosem Toy Bonnie.

Film trafi do kin 5 grudnia 2025 roku.

Źrodło: ComingSoon