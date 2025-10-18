Twórca "To: Witajcie w Derry" zapowiada easter eggi, które rozpoznają tylko prawdziwi fani Kinga 0

Andy Muschietti, twórca nadchodzącego serialu To: Witajcie w Derry, zdradził, że nowa produkcja HBO nie tylko rozwinie historię Pennywise’a, ale też nawiąże do innych dzieł Stephena Kinga – w tym do Mrocznej Wieży.

Serial To: Witajcie w Derry będzie prequelem filmów To (2017!) i To: Rozdział 2 (2019), również wyreżyserowanych przez Muschiettiego. Akcja rozgrywa się w 1962 roku – wiele lat przed wydarzeniami znanymi z filmów – i skupia się na mrocznych wydarzeniach po zaginięciu chłopca w tytułowym miasteczku Derry w stanie Maine.

Podczas rozmowy Muschietti zdradzi, że serial odsłoni więcej z kosmicznej mitologii, która stoi za historią Pennywise’a.

Wszystko widzimy z perspektywy naszych bohaterów, tzw. Przegranych. Rozmawiają o Żółwiu, o Maturinie, o Makrowersum – o wszystkim, co kryje się po drugiej stronie. W trakcie trzech sezonów uchylimy rąbka tajemnicy i pokażemy więcej z mitologii, która napędza historię To.

Muschietti potwierdził również, że akcja serialu toczy się w tym samym uniwersum co Mroczna Wieża.

Żółw to jeden ze Strażników Mrocznej Wieży… w serialu pojawi się więcej wyjaśnień, mitologicznych powiązań i mnóstwo easter eggów, które fani Stephena Kinga z pewnością zauważą.

Czujni widzowie już dostrzegli jedno z takich nawiązań – napis Shawshank State Prison na boku więziennego autobusu, czyli czytelne odniesienie do kultowego opowiadania Kinga Skazani na Shawshank.

W serialu pojawi się także Dick Hallorann, bohater znany z Lśnienia i Doktora Sen. Okazuje się jednak, że ta postać występowała również w książkowej wersji To – jako jeden z założycieli baru The Black Spot, który w Derry został spalony przez białych suprematystów.

Serial zadebiutuje na HBO Max 26 października 2025 roku. Nowe odcinki będą pojawiać się w każdą niedzielę.

Źrodło: ComingSoon