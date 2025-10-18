"Zniknięcia" – najlepszy horror 2025 roku z datą premiery na HBO Max! 0

Fani grozy mogą odliczać dni – studio Warner Bros. oficjalnie potwierdziło, że hitowy horror Zniknięcia w reżyserii Zacha Creggera już wkrótce pojawi się w streamingu.

Jak ogłoszono, film zadebiutuje na HBO Max 24 października 2025 roku, idealnie na halloweenowy weekend. Dzień później, 25 października, film będzie można obejrzeć również na tradycyjnych kanałach HBO.

Oficjalny opis fabuły brzmi:

Gdy wszystkie dzieci z jednej klasy – poza jednym – tajemniczo znikają tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, społeczność staje wobec przerażającego pytania: kto lub co stoi za ich zniknięciem?

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Zach Cregger, twórca kultowego już horroru Barbarzyńcy. W obsadzie znaleźli się Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong oraz Amy Madigan. Producentami są Roy Lee, Miri Yoon, J.D. Lifshitz i Raphael Margules, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się Michelle Morrissey oraz sam Brolin.

Po premierze kinowej Zniknięcia okazały się prawdziwym fenomenem – film zarobił ponad 260 milionów dolarów, zyskując miano najlepszego horroru 2025 roku i zbierając entuzjastyczne recenzje krytyków.

Cregger, który po sukcesie Barbarzyńcy wyrósł na jedno z najgorętszych nazwisk w horrorze, nie zwalnia tempa. Reżyser pracuje obecnie nad filmem z uniwersum Resident Evil, a według najnowszych doniesień planuje również prequel Zniknięć, który ma skupić się na tajemniczej antagonistce imieniem Gladys.

Źrodło: Deadline