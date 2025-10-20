"Screamboat 2" nadchodzi. Do Miki dołączy... Minnie 0

Mordercza Myszka Miki powróci, by po raz kolejny sterroryzować publiczność. Reżyser Steven LaMorte zapowiada sequel, w którym zobaczymy nie tylko znaną mysz.

Kontynuacja nosić ma tytuł Screamboat 2: Nothing Stays Dead. Obraz wejdzie do produkcji w 2026 roku. Znaczna część obsady ma powrócić, choć dokładnie kto, nie zostało to jeszcze oficjalnie ogłoszone. David Howard Thornton (który gra również klauna Arta w serii "Terrifier") zagrał tytułowego bohatera w Screamboat. Krwawa mysz.

Tym razem do Williego z parowca dołączy „romantyczny partner”. Film ma rozwinąć szokujące zakończenie pierwszego filmu – które zapowiadało nadejście kolejnej morderczej ikony domeny publicznej: Minnie. Według twórców filmu, fani mogą spodziewać się, że sequel będzie opierał się na tym dziedzictwie z jeszcze bardziej skandalicznymi scenografiami i makabryczną komedią.

Fabuła sequela trzymana jest w tajemnicy. Przypominamy o czym opowiadał Screamboat: Krwawa mysz:

Pasażerowie nocnego promu do Nowego Jorku szykują się na niedługą, spokojną podróż do domu, nie podejrzewając, że większość z nich nie dobije do portu. Na skutek tajemniczej anomalii zwykła szara mysz przybiera postać łudząco podobną do pewnej gwiazdy dziecięcych kreskówek. Zamiast jednak emanować ciepłem i bawić najmłodszych, pulsuje nienawiścią i morduje niewinnych. Gdy krew zalewa pokład, a ilość trupów grozi zatonięciem, grupa pozostałych przy życiu pasażerów musi stoczyć krwawy bój o życie z bestią, której pysk wygląda tak znajomo.

