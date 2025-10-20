"Uwierz w Mikołaja 2" - zobacz nowy zwiastun kontynuacji świątecznego hitu 0

Gotowi na jeszcze więcej magii, śmiechu i wzruszeń? Już 7 listopada na ekrany kin w całej Polsce trafi kontynuacja uwielbianego przez widzów hitu, czyli film Uwierz w Mikołaja 2. Next Film prezentuje nową zapowiedź filmu.

kadr z filmu "Uwierz w Mikołaja 2"

Uwierz w Mikołaja 2 to współczesna opowieść wigilijna, która pokazuje, że magia świąt tkwi w drobnych gestach i że każdy – niezależnie od wieku – może odkryć swoją dobrą stronę. To także pełna emocji opowieść, w której wzruszenie przeplata się z humorem, a ciepło z refleksją, tworząc wyjątkową propozycję dla widzów w każdym wieku.

Święta bez niespodzianek? Niemożliwe! Czym tym razem zaskoczą widzów ulubieni bohaterowie? Tuż przed świętami Ania z Robertem biorą ślub i wyjeżdżają w krótką podróż poślubną. Zosia zostaje na weekend pod opieką babci Sabinki. Gdy seniorka trafia nagle do szpitala, mała wyrusza na drugi koniec Polski, by odnaleźć prawdziwego świętego Mikołaja – pewna, że tylko on może jej babcię uratować. Z kolei zła macocha Aldona marzy o karierze telewizyjnej gwiazdy – i jest gotowa na wszystko, by dopiąć celu. Tymczasem w Domu Seniora „Happy End” zjawia się nowy pensjonariusz – tajemniczy Aleksander…

Tłem historii ponownie będzie Bielsko-Biała. W filmie zobaczymy m. in. Dworzec Bielsko-Biała Główna, Rynek, kolej gondolową na Szyndzielnię, Schronisko na Szyndzielni, okolice Ratusza, most z sercami między Bielskiem a Białą, okolice Milówki, Szczyrk oraz Skrzyczne.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Na planie Uwierz w Mikołaja 2 ponownie spotkała się wielopokoleniowa plejada gwiazd polskiego kina: Dorota Kolak, Cezary Żak, Agnieszka Więdłocha, Mateusz Janicki, Aleksandra Grabowska, Grzegorz Daukszewicz, Teresa Lipowska, Marta Lipińska, Antoni Pawlicki, Michalina Sosna, Dorota Stalińska, Elżbieta Starostecka, Ewa Szykulska, Izabella Olejnik, Krystyna Tkacz. Do obsady dołączył Olgierd Łukaszewicz, który wcielił się w nowego, tajemniczego pensjonariusza domu „Happy End”. Na ekranie zobaczymy również Jadwigę Basińską z grupy Mumio, Mikołaja Roznerskiego oraz Braci Golec.

Źrodło: Next Film