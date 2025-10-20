HBO prezentuje zwiastun francuskiego serialu HBO "Intrygantka" 0

HBO zaprezentowało oficjalny zwiastun sześcioodcinkowego francuskiego serialu "Intrygantka". Pierwszy odcinek produkcji zadebiutuje w HBO Max już w połowie listopada.

Intrygantka to swobodna adaptacja powieści "Niebezpieczne związki" Pierre’a Choderlosa de Laclos. Jak wysoką cenę za emocjonalną i seksualną wolność ponoszą kobiety w świecie, którym rządzą mężczyźni?

Markiza de Merteuil, zdradzona przez Valmonta, wyrusza w śmiałą podróż, aby stać się czołową kurtyzaną Paryża. Aby mogła stać się bohaterką własnej historii, musi odegrać rolę czarnego charakteru w życiu innych.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obsada serialu prezentuje się następująco: Anamaria Vartolomei jako Isabelle de Merteuil, Diane Kruger jako Madame de Rosemonde, Vincent Lacoste jako wicehrabia de Valmont, Lucas Bravo jako hrabia de Gercourt, Noée Abita jako Madame de Tourvel, Julien de Saint-Jean jako Louis de Germain, Fantine Harduin jako Cécile de Volanges, Samuel Kircher jako Chevalier Danceny i Sandrine Blancke jako Madame de Volanges.

Jessica Palud wyreżyserowała serial, a pracowała ona na scenariuszu Jean-Baptiste Delafon.

Premiera pierwszego odcinka serialu już 14 listopada, a kolejne będą emitowane co tydzień, aż do 19 grudnia.

