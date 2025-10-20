Strzeż się szatana. Nicolas Cage w mrocznym i kontrowersyjnym horrorze "Syn przeznaczenia" - zobacz pełny zwiastun 0

Kino Świat po niedawnym teaserze horroru Syn przeznaczenia prezentuje pełny zwiastun tej mrocznej i kontrowersyjnej religijnej produkcji. W roli głównej Nicolas Cage.

Wczytywanie... kadr z filmu "Syn przeznaczenia"

Inspirowany apokryficzną Ewangelią Tomasza film Syn przeznaczenia to horror, który balansuje na granicy sacrum i profanum.

W rzymskim Egipcie, w czasach prześladowań i niepokoju, pewna rodzina ukrywa się przed światem. Chłopiec (Noah Jupe) dorasta w cieniu tajemniczego Cieśli (Nicolas Cage), którego tożsamość i intencje zaczynają budzić w nim coraz większe wątpliwości. Gdy w jego życiu pojawia się inne dziecko – zwiastun prawdy lub chaosu – Chłopiec zaczyna odkrywać w sobie nadprzyrodzone moce, które mogą zmienić losy świata.

Przemoc i nienaturalne wydarzenia w niewytłumaczalny sposób towarzyszą Jezusowi, który zaczyna doświadczać koszmarnych wizji przyszłości. Z każdą pokusą chłopiec jest wciągany w zakazany świat, a przerażony Józef zdaje sobie sprawę, że za ten stan rzeczy odpowiada demoniczna siła.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują Nicolas Cage – postać absolutnie wyjątkowa w świecie kina oraz FKA Twigs – artystka muzyczna łącząca z powodzeniem różne dziedziny sztuki. Cage wciela się w Cieślę, FKA Twigs w Matkę, a Noah Jupe w Jezusa.

Film wyreżyserował Lotfy Nathan. Jest on także autorem scenariusza. Ma on na swoim koncie uznany dramat Harka i dokument 12 O'Clock Boys. Obsadę uzupełniają Souheila Yacoub i Isla Johnston. Horror ten jest koprodukcją Wielkiej Brytanii i Francji.

Strzeżcie się szatana już od 28 listopada. To dzień kinowej premiery Syna przeznaczenia w naszym kraju.

Źrodło: Kino Świat