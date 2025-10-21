"I Play Rocky": Oto Anthony Ippolito jako Sylvester Stallone – podobieństwo zdumiewa! 0

Amazon MGM Studios opublikowało pierwsze oficjalne zdjęcie z nadchodzącego filmu I Play Rocky, a fani klasyki kina już nie mogą się doczekać! Na fotografii widzimy Anthony’ego Ippolito wcielającego się w ikonę – Sylvestra Stallone’a – w czasie, gdy ten jeszcze walczył o swoje miejsce w Hollywood.

Film w reżyserii Petera Farrelly’ego opowie prawdziwą historię powstania Rocky’ego z 1976 roku – filmu, który odmienił karierę Stallone’a i zapisał się na zawsze w historii kina. W I Play Rocky poznamy kulisy walki młodego, nieznanego aktora z przemysłem filmowym, jego upór, wizję i… ryzyko, które przyniosło sukces.

Film skupi się na 29-letnim Stallone’ie – wtedy nieznanym aktorze z częściowo sparaliżowaną twarzą i wadą wymowy – który napisał scenariusz do "Rocky’ego", ale odmówił sprzedaży praw, jeśli nie dostanie roli głównej. Odmówił nawet sześciocyfrowych ofert, wierząc, że tylko on może być Rocky’m. Finalnie film powstał za mniej niż milion dolarów, stał się największym hitem roku i zdobył Oscara dla najlepszego filmu.

W obsadzie znajdziemy także: Stephan James jako Carl Weathers, AnnaSophia Robb, Matt Dillon, P.J. Byrne, Tracy Letts, Jay Duplass.

Scenariusz napisał Peter Gamble, a za produkcję odpowiadają Peter Farrelly, Toby Emmerich i Christian Baha. Farrelly to twórca m.in. oscarowego Green Book i komediowych hitów takich jak Głupi i głupszy czy Sposób na blondynkę.

Data premiery I Play Rocky nie została jeszcze ogłoszona, ale wszystko wskazuje na to, że film pojawi się w 2026 – dokładnie 50 lat po premierze oryginalnego Rocky’ego.

Źrodło: Variety