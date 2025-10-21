Kolejny troll sieje zniszczenie w zwiastunie norweskiego filmu "Troll 2" 0

Przebudził się nowy troll! Dołącz do Nory, Andreasa i kapitana Krisa, którzy właśnie wyruszają na swoją najbardziej niebezpieczną jak dotąd misję. Netflix prezentuje pełny zwiastun filmu Troll 2, sequela norweskiego hitu z 2022 roku.

W Norwegii budzi się nowy, niebezpieczny troll, który szybko sieje spustoszenie w kraju. Znani Nam już bohaterowie starają się powstrzymać bezlitosny szał stwora. W tym celu muszą pozyskać nowych sojuszników i zagłębić się w starożytną historię kraju, szukając odpowiedzi. W miarę jak zegar tyka, a ścieżka zniszczenia trolla staje się coraz szersza, nasi bohaterowie stają w obliczu niemożliwych do pokonania szans w walce o ocalenie ojczyzny zanim ta pogrąży się w ciemności. Czy zdołają uratować Norwegię, zanim będzie za późno?

Ine Marie Wilmann powraca jako profesor Nora Tidemann, która zostaje zwerbowana przez Andreasa Isakse (Kim Falck) do zbadania sprawy nowego trolla. Nazwany "Megatrollem", ten gigantyczny stwór jest w niewoli, ale nie na długo. Megatroll ucieka i sieje spustoszenie w okolicy, m.in. burzy spokój imprezowiczy w ośrodku narciarskim. Gdy nowy troll jest na wolności, Nora wzywa starego przyjaciela: majora Kristoffera Holma (Mads Pettersen). Nawet mając Kristoffera po swojej stronie, Nora wie, że ludzie nie są w stanie pokonać Megatrolla w pojedynkę. Podejmuje więc trudną decyzję. Uwalnia kolejnego trolla. Ostatnie chwile zwiastuna zapowiadają brutalną rozgrywkę między dwoma trollami.

W obsadzie znajdują się również Sara Khorami jako urzędniczka państwowa Marion Auryn Rhadani oraz Anne Krigsvoll jako historyczka Esther Johanne Tiller. Roar Uthaug powrócił za kamerę pracując na podstawie scenariusza Espena Aukana.

Troll 2 trafi na Netflix już 1 grudnia.

Źrodło: Netflix, Comingsoon