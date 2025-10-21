Finałowy odcinek "Stranger Things" ma duże szanse na kinową projekcje 0

Jak donoszą zagraniczne media dwugodzinny finał serialu Netflixa Stranger Things ma wielkie szanse trafić na kinowe ekrany. Ostatni sezon zostanie podzielony na trzy części, począwszy od 26 listopada, a ostatni odcinek zostanie wyemitowany w Sylwestra.

Ostatni odcinek ma podobno zadebiutować na kinowych ekranach w ten sam dzień co w serwisie Netflix. Premiera ta ma być postrzegana jako wydarzenie, podobne do tego jak emisja w kinach wersji karaoke animacji K-popowe łowczynie demonów.

Pomysł kinowego debiutu nie jest nowy. Od początku chciał go współtwórca serialu Matt Duffer, jednak wtedy dyrektor kreatywny Netflix, Bela Bajari, odrzucił ten pomysł, mówiąc: Myślę, że wydanie go na Netflix daje fanom to, czego chcą.

Miało to jednak miejsce jeszcze na długo przed podpisaniem jakichkolwiek umów. Teraz plany uległy zmianie jak twierdzi wiarygodny dziennikarz Matthew Belloni – "to się dzieje".

Duffer rozmawiał również niedawno z Magazynem Empire, gdzie potwierdził, że Joseph Quinn w ogóle nie powróci w ostatnim sezonie jako zabity Eddie Munson, czym uciął wszelkie fanowskie spekulacje.

Nie, on [Eddie] nie żyje… Wszyscy powinni wiedzieć, że on nie wróci. Od tamtej pory nakręcił pięć filmów! Kiedy, do diabła, miałby czas, żeby przyjechać i nakręcić "Stranger Things"? Nie, niestety, RIP. On jest całkowicie pod ziemią powiedział Duffer.

Wybierzecie się do kina na finał serialu, jeśli ten jednak trafi do kin?

Źrodło: Dark Horizons