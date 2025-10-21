"Pasja: Wskrzeszenie" to najdroższy film w reżyserskiej karierze Mela Gibsona 0

Pasja: Wskrzeszenie to powstający już od dłuższego czasu sequel kontrowersyjnej religijnej produkcji Mela Gibsona Pasja z 2004 roku. Poznaliśmy budżet jaki ma mieć kontynuacja. Okazuje się być ona najdroższym filmem Gibsona w jego dotychczasowej karierze reżyserskiej.

Wczytywanie... kadr z filmu "Pasja"

Gibson swój projekt podzielił na dwie części, tym samym doczekamy się nie jednego, a dwóch filmów. Jak podaje portal Deadline każdy z filmów ma budżet wynoszący 100 milionów dolarów, co oznacza, że dwuczęściowy projekt kosztuje łącznie 200 milionów.

Dla porównania, budżety filmów wyreżyserowanych wcześniej przez Gibsona wynoszą około 37 milionów dolarów na Człowieka bez twarzy z 1993 roku, 53-72 miliony dolarów na Braveheart – Waleczne serce z 1995 roku, 30 milionów dolarów na Pasję, 40 milionów dolarów na Apocalypto z 2006 roku, 40 milionów dolarów na Przełęcz ocalonych z 2016 roku i 25 milionów dolarów na tegoroczny 3000 metrów nad ziemią.

Jim Caviezel nie powróci w roli Jezusa. Jego rolę przejął Jaakko Ohtonen. Monica Bellucci, która grała Marię Magdalenę, również nie powróci. W tę postać wcieli się Mariela Garriga. W obsadzie znaleźli się również Kasia Smutniak jako Maria, Pier Luigi Pasino jako Piotr, Riccardo Scamarcio jako Poncjusz Piłat oraz Rupert Everett w nieujawnionej roli.

Część pierwsza Pasji: Wskrzeszenie trafi do kin 26 marca 2027 roku, a część druga 6 maja 2027 roku.

Źrodło: Deadline