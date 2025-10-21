Trwają zdjęcia do nowego polskiego serialu „Wśród nocnej ciszy". To projekt Jana Holoubka i HBO Max 0

Jan Holoubek i HBO Max po raz pierwszy łączą siły, by opowiedzieć historię, która wstrząsnęła Polską lat 70. Efektem tej kooperacji jest sześcioodcinkowy serial "Wśród nocnej ciszy", realizowany z rozmachem godnym największych produkcji. Twórcy przeniosą widzów do czasów głębokiego komunizmu, w sam środek wydarzeń, które na zawsze zapisały się w czarnej księdze PRL-owskich zbrodni.

Wczytywanie... z planu "Wśród nocnej ciszy"

Scenariusz powstał na podstawie reportażu Wiesława Łuki "Nie oświadczam się". To opowieść o zmowie milczenia, śmierci, która nie powinna była się wydarzyć, i o tych, którzy za wszelką cenę dążyli do prawdy i sprawiedliwości.

Wigilia 1976 roku. Śnieg, cisza, ciemność. Trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze na pasterkę: ciężarna dziewczyna, jej mąż i młodszy brat. Nikt nic nie widział. Albo nie chce powiedzieć. Zamiast odpowiedzi – mur milczenia. Sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek. Ale… matka ofiar i młody policjant Maczek nie wierzą w przypadek. On ryzykuje karierę, ona – wszystko, co jej zostało. Im głębiej kopią, tym więcej szokujących informacji wychodzi na powierzchnię. A prawda? Może okazać się gorsza niż kłamstwo…

Serial Wśród nocnej ciszy produkowany jest przez Lulu Production na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery dla platformy HBO Max. Scenariusz napisał Maciej Kowalewski. Obsada serialu na razie trzymana jest w tajemnicy. Data premiery, nawet wstępna, również nie została jeszcze podana.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl