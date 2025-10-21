Gra "Catan" zmierza na szklany ekran. Netflix pracuje nad serialem 0

Netflix nabył prawa do przeniesienia popularnej i przez wielu uważanej za kultową, gry planszowej "Catan", na szklany ekran. Gra ta po raz pierwszy wydana została w 1995 roku szybko stając się światowym fenomenem.

Streamer od razu po nabyciu praw ogłosił swój plan na ekranizacje. Platforma chce stworzyć uniwersum w skład, którego wchodzić będą filmy, seriale i programy rozrywkowe. Pod uwagę brane są nie tylko produkcję aktorskie, ale i animowane. Dalsze szczegóły nie są niestety na razie znane.

Producentami projektów mają być Darren Kyman z ramienia wydawcy gry Asmodee, Pete Fenlon z Catan Studios i Guido i Benjamin Teuber, synowie twórcy gry Klausa Teubera. Produkcją zajmie się również Roy Lee z Vertigo Entertainment.

Od tego czasu gra stała się fenomenem, sprzedając się w ponad 45 milionach egzemplarzy na całym świecie i została przetłumaczona na ponad 40 języków. W grze gracze docierają na fikcyjną wyspę Catan, gdzie muszą zdobywać zasoby i rozwijać swoje osady, ostatecznie zdobywając punkty zwycięstwa, aby wygrać.

Kiedy nasz ojciec, Klaus Teuber, po raz pierwszy wprowadził na rynek "Catan" trzydzieści lat temu, wyobrażał sobie świat pełen aspiracji, w którym ludzie gromadziliby się, handlując, budując i osiedlając się razem — zarówno przy stole, jak i poza nim. Współpraca z firmą Netflix to nowy, ekscytujący rozdział w tej podróży. Od trzech dekad "Catan" łączy rodziny i przyjaciół na całym świecie. Teraz cieszymy się, że inspiruje to do opowiadania historii na arenie globalnej – pozostając wiernym wizji naszego ojca dotyczącej kreatywności, strategii i więzi międzyludzkich powiedzieli powiedzieli Benjamin i Guido Teuber.

Źrodło: Variety