Netflix rozpoczął zdjęcia do drugiego sezonu "Matek Pingwinów"

Netflix ogłosił rozpoczęcie zdjęć do drugiego sezonu serialu Matki Pingwinów. W nowej odsłonie historii o rodzicielstwie z wyzwaniami widzowie znów spotkają się z Kamą (Masza Wągrocka), Ulą (Barbara Wypych), Tatianą (Magdalena Różczka) i Jerzym (Tomasz Tyndyk), którzy wspólnie decydują się na prowadzenie własnej szkoły.

Serial Matki Pingwinów – czuła, pełna humoru i wzruszeń historia opowiedziana z perspektywy rodzin dzieci z niepełnosprawnościami i neuroatypowych – rozgrzał serca widzów i został doceniony za wyjątkową wrażliwość podejmowanej tematyki.

Premiera pierwszego sezonu serialu Matki Pingwinów odbyła się 13 listopada 2024 roku w Netflixie. Produkcja utrzymywała się na liście TOP 10 serwisu w Polsce przez siedem tygodni. Została również doceniona przez branżę filmową – serial został nagrodzony m.in. statuetką za najlepszy filmowy serial fabularny na gali Polskich Nagród Filmowych Orzeł oraz otrzymał nagrodę Gildii Scenarzystów Polskich za najlepszy scenariusz serialu fabularnego. Poruszającą historię o młodych bohaterach oraz ich rodzicach wyróżniono też w The New York Times na liście najciekawszych zagranicznych seriali 2024 roku.

W drugim sezonie widzowie znów spotkają się z Kamą, Ulą, Tatianą i Jerzym, którzy zjednoczeni wspólnym celem stworzenia szkoły dostosowanej do potrzeb swoich dzieci, mierzą się nie tylko z nowym zadaniem, ale i nieustającym wyzwaniem związanym z wychowywaniem i dorastaniem dzieci.

Źrodło: Netflix