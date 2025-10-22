Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Apple TV ogłasza datę premiery serialu "W powietrzu" z Idrisem Elbą 0

Apple TV ogłasza datę premiery serialu "Porwanie" który będzie drugim sezonem produkcji noszącej tytuł W powietrzu. Główną rolę w serii gra laureat nagrody SAG i nominowanym do Emmy, Idris Elba.

Idris Elba jest również producentem wykonawczym. Ten stworzony przez George'a Kaya i Jima Fielda Smitha ośmioodcinkowy serial zadebiutuje dwoma odcinkami w środę, 14 stycznia 2026 roku, a kolejne będą emitowane co tydzień, aż do 25 lutego 2026 roku.

W "Porwaniu" pasażerowie berlińskiego metra stają się zakładnikami, a służby robią wszystko, by ocalić setki ludzi. Sam Nelson (Elba) ponownie znajduje się w centrum kryzysu, a jedna błędna decyzja może doprowadzić do katastrofy.

Produkcją serialu zajmują się 60Forty Films i Idiotlamp Productions. Producentami wykonawczymi są Jamie Laurenson, Hakan Kousetta i Tom Nash z ramienia 60Forty Films oraz George Kay i Jim Field Smith dla Idiotlamp Productions. Smith pełni również funkcję głównego reżysera serialu.

Drugi sezon ponownie gromadzi obsadę znaną z pierwszej serii, w tym nominowanego za tę rolę do Emmy Idrisa Elbę, Christine Adams, Maxa Beesleya i Archie Panjabi. Dołączają do nich m.in. Christian Näthe, Clare-Hope Ashitey, Lisa Vicari, Toby Jones, Karima McAdams oraz Christiane Paul.

Od czasu światowej premiery, W powietrzu stał się jednym z najpopularniejszych dramatów na Apple TV, zyskując uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Serial szybko otrzymał Certyfikat Świeżości w serwisie Rotten Tomatoes i trafił na listę Top 10 seriali oryginalnych według Nielsena. Został okrzyknięty "zastrzykiem czystej adrenaliny” oraz "dynamicznym” dramatem, który "trzyma w napięciu i często wbija widza w fotel", a Idris Elba został doceniony za charyzmatyczną grę aktorską.

Serial W powietrzu jest dostępny na platformie Apple TV.

Źrodło: Apple TV+