Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Terapia bez trzymanki" od Apple TV powróci z 3. sezonem - znamy datę premiery! 0

Uwielbiana przez widzów komedia Apple Terapia bez trzymanki powróci z trzecim sezonem. Premiera została zaplanowana na 28 stycznia 2026 roku.

Apple TV ogłosiło datę premiery oraz pierwsze kadry 3 sezonu, nominowanego do Emmy serialu komediowego Terapia bez trzymanki. W serialu występują nominowany do Emmy Jason Segel oraz zdobywca wielu nagród Harrison Ford, a także Christa Miller, nominowana do Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, nominowany do Emmy Michael Urie, Lukita Maxwell oraz Ted McGinley.

Stworzony przez laureatów Emmy Billa Lawrence'a i Bretta Goldsteina we współpracy z Segelem, 3. sezon Terapii bez trzymanki zadebiutuje jednym odcinkiem na Apple TV w środę, 28 stycznia 2026 roku. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień, w każdą środę, aż do 8 kwietnia 2026 roku.

Terapia bez trzymanki opowiada historię pogrążonego w żałobie terapeuty (Segel), który zaczyna łamać zasady i mówi swoim pacjentom to, co naprawdę myśli. Ignorując etykę zawodową, wywołuje ogromne zmiany w życiu innych i własnym.

Oprócz głównej obsady, w 3. sezonie zobaczymy Bretta Goldsteina, Damona Wayansa Jr., Wendie Malick oraz Cobie Smulders, a także Jeffa Danielsa i wielokrotnie nagradzanego aktora oraz aktywistę Michaela J. Foxa.

Źrodło: Apple TV+