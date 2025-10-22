Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wyobraźcie sobie połączenie "Stuarta Malutkiego" z "Kevinem samym w domu"! Oto zwiastun filmu "Mysz-masz na Święta" 0

Już 5 grudnia w kinach prawdziwa gratka dla całej rodziny! Mysz-masz na Święta to pełna humoru, sprytu i figlarnych sztuczek opowieść o tym, kto naprawdę rządzi w domu. Wyobraźcie sobie połączenie Stuarta Malutkiego z Kevinem samym w domu – a otrzymacie psotny film, który bawi i zaskakuje od pierwszej do ostatniej minuty.

Wczytywanie...

Rodzina myszek cieszy się na kolejne Boże Narodzenie w swoim przytulnym domku na wsi. Jednak wszystko się zmienia, gdy nagle pojawiają się nieproszeni goście – hałaśliwi ludzie – z bagażami, kolorowymi dekoracjami i marzeniem o spokojnych Świętach poza miastem.

Zdeterminowane myszki nie oddadzą swojego miejsca bez walki! Rozpoczynają pełną humoru, sprytu i figlarnych sztuczek bitwę o dom.

Ten zabawny i pełen akcji rodzinny film sprawi, że będziecie kibicować psotnym "szkodnikom" do samego końca!

W polskiej wersji językowej usłyszymy znakomitych aktorów: Leszka Lichotę, Piotra Głowackiego, Laurę Bączkiewicz, Tymona Bitkowskiego i Jarosława Boberka.

Oto zwiastun z polskim dubbingiem:

Źrodło: Best Film