Robert Eggers kręci "Werwulfa" - zobacz zdjęcia z planu filmu

Robert Eggers po gotyckim Nosferatu wziął się za kolejny horror. Filmowiec jest już na planie filmu Werwulf. W sieci pojawiły się pierwsze zza kulisowe fotografie z planu zdjęciowego znajdującego się na terenie Wielkiej Brytanii.

kadr z filmu "Nosferatu"

Udostępnione zdjęcia pozwalają zobaczyć jak ekipa buduje średniowieczną wioskę, będącą scenografią do najnowszego filmu Eggersa. Kiedy projekt został po raz pierwszy ogłoszony, ujawniono, że historia będzie osadzona w XIII-wiecznej Anglii.

Poniżej macie dwie fotografie. Resztę możecie zobaczyć na reddicie TUTAJ oraz TUTAJ.

Film zostanie wyreżyserowany przez Eggersa, który napisał scenariusz wspólnie z Sjónem. Po wspólnej pracy przy filmie Nosferatu z 2024 roku, Aaron Taylor-Johnson po raz kolejny zagra w kolejnym horrorze Eggersa. Podobno dołączą do niego Lily-Rose Depp, Willem Dafoe i Ralph Ineson. Nie mamy jednak na razie na to oficjalnych potwierdzeń. Większe szczegóły na temat fabuły i postaci są owiane tajemnicą.

Eggers twierdzi, że jego nadchodzący film Werwulf to "najmroczniejsza rzecz", jaką kiedykolwiek napisał. Filmowiec jest znany ze swoich prac reżyserskich przy filmach takich jak Czarownica. Bajka ludowa z Nowej Anglii z 2015 roku, Lighthouse z 2019 roku, Wiking z 2022 roku i Nosferatu.

Film Werwulf ma trafić do kin 25 grudnia 2026 roku.

Źrodło: ComingSoon, Reddit