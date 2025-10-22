Zwiastun "I Can Only Imagine 2", sequela "Dotknij nieba" - oto dalsze losy grupy MercyMe 0

Lionsgate opublikowało pierwszy zwiastun I Can Only Imagine 2, zapowiadający nadchodzącą kontynuację dramatu biograficznego z 2018 roku o chrześcijańskim zespole MercyMe.

Po ogromnym sukcesie piosenki I Can Only Imagine, Bart Millard (John Michael Finley) z MercyMe żyje marzeniem – wyprzedanymi arenami, oddaną bazą fanów i kwitnącą karierą. Ale w świetle reflektorów przeszłość Barta zagraża rodzinie, którą zbudował, zwłaszcza kruchej więzi z jego synem, Samem (Sammy Dell) – czytamy w streszczeniu filmu.

Zwiastun I Can Only Imagine 2 rozpoczyna się po ogromnym sukcesie zespołu MercyMe. Nie wszystko jest jednak tym, za co się podaje, ponieważ zespół i frontman Bart Millard nadal przechodzą przez życiowe zmagania, podczas gdy reszta przygotowuje się do wyruszenia w trasę koncertową z kilkoma nowymi członkami, w tym synem Barta.

W I Can Only Imagine 2 powraca kilka gwiazd z oryginalnego filmu, w tym John Michael Finley jako Bart Millard, wokalista zespołu MercyMe, Trace Adkins i Dennis Quaid. W nowe postaci wcielają się zaś m.in. Sophie Skelton, Milo Ventimiglii i Arielle Kebbel.

Film wyreżyserowali Andrew Erwin i Brent McCorkle, którzy są również współscenarzystami.

Premiera I Can Only Imagine 2 zaplanowana jest na 20 lutego 2026 roku.

Poniżej przypominamy fabułę pierwszego filmu, wydanego w Polsce pod tytułem Dotknij nieba:

Bart Millard wychowuje się bez matki. Skonfliktowany z despotycznym ojcem, szuka pocieszenia w modlitwie, muzyce i świecie wyobraźni. Lata później, jako nastolatek, Bart postanawia zająć się sportem, wierząc, że w ten sposób odbuduje swoje relacje z rodzicem. Niestety, ciężka kontuzja przekreśla marzenia o futbolowej karierze i chłopak zostaje zmuszony do zmiany planów. Z pomocą przychodzi mu jedna z nauczycielek, która dostrzega w Millardzie nieodkryty talent muzyczny. Zachęcany przez swoją dziewczynę – Shannon, Bart postanawia dołączyć do lokalnego zespołu, zostając ich wokalistą. Grupa przyjmuje nazwę MercyMe i wyrusza w trasę po Ameryce. Niestety, pierwsze koncerty nie zwiastują niczego wielkiego. Sceptyczni wobec zespołu są zarówno widzowie, jak i krytycy. Wszystko zmienia się po jednym z występów… Bart, który właśnie dowiedział się o chorobie ojca i poważnie rozważa odejście z zespołu, siada samotnie z gitarą i zaczyna komponować. Wspominając wszystko, co przydarzyło mu się w życiu, przelewa uczucia i słowa na papier. Z dawnych emocji i niespełnionych nadziei wyłania się legenda "I Can Only Imagine".

Źrodło: ComingSoon