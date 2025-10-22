Wszystkie serca prowadzą do Rzymu - Netflix prezentuje zapowiedź 5. sezonu "Emily w Paryżu" 0

Netflix opublikował pierwszy materiał wideo promujący 5. sezon uwielbianego przez widzów serialu Emily w Paryżu. Do roli Emily Cooper powraca oczywiście niezastąpiona Lily Collins.

W piątym sezonie będziemy śledzić losy tytułowej frankofilki, która rozpoczyna nową podróż po Rzymie i Paryżu. Sądząc po zwiastunie, nowy sezon pokaże rozkwitający romans Marcello i Emily, przygodę na łodzi, wycieczkę samochodową i wystawne imprezowanie.

Collins i Eugenio Franceschini występują u boku powracających członków obsady tj. Philippine Leroy-Beaulieu jako Sylvie Grateau, Ashley Park jako Mindy Chen, Lucasa Bravo jako Gabriel, Samuel Arnold jako Julien, Bruno Gouery'ego jako Luc, Williama Abadie jako Antoine Lambert i Luciena Laviscounta jako Alfie. Do obsady 5. sezonu dołącza Minnie Driver, która zagra księżniczkę Jane, królewską przyjaciółkę szefowej Emily, Sylvie.

Chociaż 5. sezon Emily w Paryżu rozpoczyna się w Rzymie, to nie znaczy, że Emily nie powróci w końcu do swoich paryskich korzeni. W Paryżu również ją zobaczymy, choć pewnie w dalszych odcinkach sezonu. Na razie seria ta jak mówią twórcy pragnie skupić się na nowej miłości Emily – Marcello. Choć może nie obyć się bez „trójkąta”, bowiem Gabriel zapragnie odzyskać Emily.

Premiera 5. sezonu Emily w Paryżu już 18 grudnia

Źrodło: Netflix