Święty Mikołaj wyrusza na rzeź w polskim zwiastunie horroru "Cicha noc, śmierci noc"

Cicha noc, śmierci noc to najnowsza propozycja producentów dwóch ostatnich części ultrabrutalnego horroru Terrifier. Nadchodzący projekt to mroczny i stylowy horror, który przenosi świąteczny koszmar na zupełnie nowy poziom. Kino Świat prezentuje pierwszy polski zwiastun.

Film łączy intensywny klimat horroru, bezkompromisową brutalność slashera, nutkę nadprzyrodzoności i – ku zaskoczeniu – odrobinę romansu, tworząc świeże, przerażające spojrzenie na świąteczne tradycje.

Kiedy Billy staje się świadkiem brutalnego morderstwa swoich rodziców przez mężczyznę przebranego za Świętego Mikołaja, jego życie zmienia się na zawsze. Po latach, owładnięty traumą i wypaczoną wizją sprawiedliwości, sam zakłada czerwony kostium i rozpoczyna krwawą odliczankę do Wigilii. Jego nowym celem staje się małe miasteczko – ci którzy byli „niegrzeczni”, zapłacą najwyższą cenę. To nie jest kolejna opowieść o Świętym Mikołaju. To święta, których nigdy nie zapomnisz.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Cicha noc, śmierci noc to nowa wersja klasyka horroru z 1984 roku. Obraz napisał i wyreżyserował Mike P. Nelson. W filmie występują Rohan Campbell jako Billy, Ruby Modine, Mark Acheson, David Lawrence Brown i David Tomlinson.

Cicha noc, śmierci noc trafi do polskich kin 12 grudnia.

Źrodło: Kino Świat