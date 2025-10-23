Twórca "Rodziny Soprano" wraca na HBO! Pierwsze szczegóły nowego serialu ujawnione 0

David Chase, legendarny twórca kultowego serialu Rodzina Soprano, ponownie łączy siły z HBO. Po ponad dwóch dekadach od premiery swojego przełomowego dzieła, Chase przygotowuje nową limitowaną serię zatytułowaną Project: MKUltra.

Wczytywanie...

Nowy projekt będzie jego pierwszym serialem od czasu The Sopranos, które zadebiutowało w 1999 roku i przez sześć sezonów zdobywało rekordowe uznanie widzów oraz krytyków, zgarniając liczne nagrody Emmy. Po zakończeniu serialu Chase współtworzył także filmowy prequel Wszyscy święci New Jersey z 2021 roku.

Serial o mrocznym eksperymencie CIA

Project: MKUltra powstaje na podstawie książki Johna Lisle’a Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKUltra. Produkcja ma być dramatycznym thrillerem opartym na prawdziwych wydarzeniach.

Fabuła skupi się na Sidneyu Gottliebie — chemiku i szpiegu znanym jako Czarny Czarownik, który kierował tajnym programem CIA MKUltra. Projekt ten, realizowany w latach 50. i 60., miał na celu opracowanie metod kontroli umysłu i przeciwdziałanie rzekomym radzieckim i chińskim technikom prania mózgu.

Eksperymenty MKUltra obejmowały m.in. podawanie LSD, hipnozę oraz brutalne przesłuchania — często bez wiedzy i zgody uczestników. Gottlieb uważany jest dziś za niezamierzonego ojca chrzestnego ruchu LSD i kontrkultury lat 60.

Chase wraca do swoich korzeni

David Chase będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego serialu dla Rivera Pictures, wspólnie z Nicole Lambert. Na ten moment HBO nie ujawniło daty premiery ani informacji o obsadzie.

Źrodło: Deadline