Tajna umowa odkryta: Amazon płaci miliony za franczyzę 007 0

Wygląda na to, że tajemnice Jamesa Bonda nie kończą się na ekranie. Do sieci trafiły szczegóły finansowe dotyczące głośnej transakcji między EON Productions a Amazon MGM Studios, która dała gigantowi z Seattle kreatywną kontrolę nad jedną z najsłynniejszych franczyz filmowych w historii.

Wczytywanie...

Z opublikowanego w Wielkiej Brytanii raportu finansowego EON Productions – firmy kierowanej przez Barbarę Broccoli i Michaela G. Wilsona – wynika, że Amazon MGM Studios zapłaciło 20 milionów dolarów za swój udział w marce James Bond.

20 lutego 2025 roku spółka zawarła umowę sprzedaży swojego udziału w franczyzie Bond, wszystkich powiązanych aktywów oraz spółek zależnych B24 Limited i B25 Limited. Łączna kwota transakcji wyniosła 20 milionów dolarów – czytamy w raporcie EON.

Kwota może wydawać się zaskakująco niska w porównaniu z miliardem dolarów, o którym spekulowano przy ogłoszeniu umowy. Jednak – jak donosi Deadline – struktura transakcji jest bardziej złożona. Umowa ma charakter joint venture, w której Amazon posiada większościowy pakiet udziałów, natomiast EON będzie otrzymywać dalsze wynagrodzenie w różnych formach w kolejnych latach.

Co ciekawe, dokument potwierdza też, że transakcję sfinalizowano już 20 lutego 2025 roku, czyli ponad miesiąc przed jej oficjalnym ujawnieniem.

B24 i B25 Limited, objęte umową, to spółki powołane specjalnie do produkcji filmów Spectre oraz Nie czas umierać. W 2024 roku EON zanotowało przychody w wysokości 12,1 mln funtów (16,3 mln dolarów), co oznacza spadek o 10 mln funtów względem roku poprzedniego. Dla porównania, w 2021 – roku premiery ostatniego filmu z Danielem Craigiem – wpływy wyniosły aż 235 mln funtów.

Firma pracuje też nad nowymi projektami, m.in. nową wersją klasyka Nasz cudowny samochodzik, którą produkuje wspólnie z Amazon MGM. Za kamerą stanie Matthew Warchus, a scenariusz przygotowuje Enda Walsh.

Przyszłość 007

Amazon MGM Studios nie zwalnia tempa i przygotowuje nową odsłonę Bonda. Za reżyserię odpowie Denis Villeneuve, a wśród producentów znaleźli się Amy Pascal i David Heyman. Jak donoszą źródła, Villeneuve planuje rozpocząć casting na nowego Bonda w 2026 roku, szukając świeżej, brytyjskiej twarzy do roli kultowego agenta.

Źrodło: Deadline