CANAL+ prezentuje pierwszy zwiastun 5. sezonu "The Office PL"

Przygotujcie szklankę zimnej Kropliczanki, by ostudzić emocje i zerknijcie na zwiastun 5. sezonu swietnego polskiego serialu komediowego The Office PL. Premiera w listopadzie.

kadr z 5. sezonu serialu "The Office PL"

W tym sezonie romanse i szczere uczucia mieszają się z politycznymi intrygami i deweloperskimi gierkami. Gdy emocje sięgną zenitu, pozostanie tylko jedno pytanie – czy wszyscy będą musieli spakować swoje biurowe życie w kartonowe pudła?

Łuki nie żyje. Dobra, żyje, sprawa jest poważniejsza – Michał ogłasza przerwę od randkowania i kobitek, ile wytrzyma? Pewnie dłużej niż Levan, z szukającym na niego haków Darkiem, ale skoro obaj kandydują na radnego Siedlec, to czego się spodziewał? Rozmowa z prezydentem Ghany będzie najmniejszym problemem „gruzińskiego agenta sowieckich wpływów”. Czy seksowna deweloperka sprawi, że Michał znów uwierzy w miłość? I czy zakochany zrobi coś głupiego? Na przykład sprzeda budynek? No i najważniejsze – czy Asia z Adamem są razem? A może w biurze rozkwitnie zupełnie inny romans? Od razu uprzedzamy, nie Sebastiana, mimo że chłopak ma własne mieszkanie i jeśli jesteś kobietą w przedziale wiekowym 20-60, Seba prosił, żeby podać kod domofonu: 14kluczyk7406 – brzmi oficjalny opis fabuły 5. sezonu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Są też fotografie z produkcji, które wtajemniczonym zdradzą więcej niż niejeden raport Darka Wasiaka.

Za nowy sezon The Office PL niezmiennie odpowiada zespół: reżyser Maciej Bochniak oraz scenarzyści – Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki i Mateusz Płocha pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką. W gościnnych rolach Joanna Kulig, Paweł Deląg i Piotr Zelt.

Mam wrażenie, że zrobiliśmy najlepszy sezon do tej pory. Zdrowy Darek może być sobą na 200 procent, Michał rzuca randki, więc wiadomo, że zwiastuje to katastrofę, Seba w końcu nagra rapowy kawałek, a co z Asią i Adamem? To już musicie sami zobaczyć mówi Łukasz Sychowicz, główny scenarzysta.

Premiera 5. sezonu The Office PL już 14 listopada w serwisie streamingowym CANAL+.

Źrodło: Canal+