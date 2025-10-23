"Upiór w operze" od Guillermo del Toro? Reżyser zdradza pomysł na swoją kolejną produkcję 0

Guillermo del Toro to meksykański reżyser, który w doskonałym i w sobie tylko znanym stylu miesza gatunki i tworzy niesamowite produkcje należące do horroru lub będące na jego pograniczu. Najnowszym dziełem filmowca jest oczekujący na swoją premierę Frankenstein. Reżyser zamierza jednak nakręcić kolejny film o klasycznej postaci wyrwanej z kart powieści. Tym razem chciałby zrobić remake Upiora w operze.

kadr z filmu "Upiór w operze" (2004)

Podczas wywiadu dla Inverse dotyczącym premiery jego nadchodzącego filmu Frankenstein, del Toro został zapytany, z jakim niezrozumianym złoczyńcą chciałby mieć szansę zmierzyć się w następnej kolejności. Legendarny reżyser szybko udzielił odpowiedzi i przytoczył klasyczną historię.

"Upiór w operze". Bo to taka klasyczna opowieść, ale ja bym to zrobił inaczej. Mam kilka pomysłów, ale na razie zajmuję się przestępczością i animacją poklatkową powiedział del Toro.

Pierwotnie wydany jako powieść Gastona Leroux z 1910 roku, Upiór w operze opowiada historię oszpeconego geniusza muzycznego mieszkającego pod gmachem Opery Paryskiej i jego obsesji na punkcie pięknej śpiewaczki. Historia została zaadaptowana na musical na Broadwayu w 1986 roku, a następnie stała się najdłużej granym przedstawieniem w historii Broadwayu, z ponad 10 000 przedstawień na koncie.

Frankenstein trafi na platformę Netflix już 7 listopada.

Źrodło: ComingSoon