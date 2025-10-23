Johnny Depp powraca do Hollywood! Zagra w nowym filmie Ti Westa 0

Johnny Depp jest gotowy na swój powrót do Hollywood. Mówi się, że aktor zagra w kolejnym filmie reżysera trylogii, na którą składa się X, Pearl i MaXXXine.

Wczytywanie... kadr z filmu "Kochanica króla Jeanne du Barry"

Depp ma wystąpić w filmie Ebenezer: A Christmas Carol w reżyserii Ti Westa. Jego fabuła oprze się na klasycznej opowieści Charlesa Dickensa Opowieść wigilijna. Oprócz Deppa w filmie wystąpi Andrea Riseborough. Pozostałe angaże nie są jeszcze znane.

Premiera filmu zaplanowana jest na 13 listopada 2026 roku. West wyreżyseruje film na podstawie scenariusza napisanego przez Nathaniela Halperna.

Opowieść wigilijna była już nie raz adaptowana. Oryginalna nowela Dickensa z 1843 roku jest jedną z najbardziej kultowych historii, jakie kiedykolwiek napisano, a także jedną z najbardziej adaptowanych historii w dziejach filmu. Niektóre z bardziej znanych jej przeniesień na szklany ekran to Opowieść wigilijna z 2009 roku z Jimem Carreyem w roli głównej, Opowieść wigilijna Muppetów z 1992 roku oraz miniserial FX, który ukazał się w 2019 roku.

Chociaż nie jest jasne, w jaki sposób ta wersja będzie się różnić od poprzednich wersji Opowieści wigilijnej, będzie to jedna z największych ról Deppa od lat.

Depp pracuje od czasu wygranego procesu o zniesławienie w 2022 roku, jego role były w większości sporadyczne. W 2023 roku zagrał w filmie Kochanica króla Jeanne du Barry jako Ludwik XV. Stanął także za kamerą filmu biograficznego Modi – Three days on the Wing of Madness z 2024 roku. Aktor ma również zagrać u boku Penélope Cruz w nadchodzącym filmie Day Drinker.

Źrodło: ComingSoon