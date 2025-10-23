"Mitchellowie kontra maszyny" dostają sequel! Sony ogłasza prace nad animacją 0

Sony Pictures Animation ogłosiło, że trwają prace nad sequelem nominowanego do Oscara filmu animowanego Mitchellowie kontra maszyny. Obraz zadebiutował w 2021 roku.

Za reżyserię sequela odpowiedzą Guillermo Martinez oraz JP Sans. Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Logelin napiszą scenariusz, a Phil Lord i Christopher Miller zajmą się produkcją. Kurt Albrecht będzie również producentem, a Michael Rianda, który współtworzył i reżyserował oryginał, przy sequelu został producentem wykonawczym.

Netflix będzie dystrybuować film w ramach umowy licencyjnej z Sony, która odniosła ostatnio wielki sukces dzięki animacji K-popowe Łowczynie Demonów.

Produkcja sequela ma ruszyć na początku 2026 roku.

O czym opowiadał film "Mitchellowie kontra maszyny"?

Katie Mitchell, utalentowana nastolatka, dostaje się do wymarzonej szkoły filmowej i wprost nie może się doczekać, aż wyfrunie z rodzinnego gniazda i zacznie swą wielką przygodę. Jej ojciec, Rick, postanawia odwieźć córkę na uczelnię; co więcej, uznaje, że wspólna rodzinna podróż będzie wspaniałą okazją do celebracji rodzinnych więzów. Być może ostatni raz w takiej formie. Do Katie i Ricka dołącza więc optymistycznie nastawiona do świata Linda (mama Katie i żona Ricka), Aaron, brat Katie, oraz ich wspólny pies. Ale plan Mitchellów gwałtownie się zmienia, kiedy w świecie technologii dochodzi do rewolucji. Smartfony to już przeszłość, choć niełatwo się od niej uwolnić, teraz czas na spersonalizowane roboty, które właśnie opanowały świat. Z pomocą dwóch nieco uszkodzonych robotów, Mitchellowie staną przed wielkim wyzwaniem – będą zmuszeni zostawić za sobą osobiste problemy, aby ocalić siebie i świat.

Źrodło: Dark Horizons