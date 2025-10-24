Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Landman: Negocjator" - oficjalny zwiastun drugiego sezonu 0

SkyShowtime prezentuje oficjalny zwiastun drugiego sezonu głośnego serialu Taylora Sheridana – Landman: Negocjator. Premiera produkcji już 21 listopada, wyłącznie w SkyShowtime.

W serialu występują: zdobywca Oscara Billy Bob Thornton, nominowani do nagrody Akademii Demi Moore, Andy Garcia i Sam Elliott, a także Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan i Colm Feore. Po sukcesie pierwszego sezonu Billy Bob Thornton zdobył nominację do Złotego Globu® dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym za rolę Tommy’ego Norrisa.

Serial osadzony jest w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu. To współczesna opowieść o poszukiwaniu szczęścia i fortuny w świecie platform wiertniczych. Fabuła oparta została na znanym podcaście Boomtown, stworzonym przez Imperative Entertainment i Texas Monthly.

Historia ukazana jest z dwóch perspektyw – pracowników naftowych oraz bezwzględnych miliarderów, którzy wywołali rewolucję mogącą odmienić klimat, gospodarkę i geopolitykę.

W drugim sezonie, gdy ropa znów tryska z ziemi, na powierzchnię wypływają także sekrety. W Zachodnim Teksasie przetrwanie to gra o najwyższą stawkę – a prędzej czy później, ktoś musi przegrać.

Oto zwiastun:

Źrodło: SkyShowtime