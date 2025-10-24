Powstaje spin-off "Dzielnicy strachu". "Przepis na zbrodnię" ukaże Gorczak z perspektywy mieszkańców 0

Telewizja Puls oraz ATM Grupa podpisały umowę na realizację nowego codziennego serialu obyczajowo-kryminalnego "Przepis na zbrodnię". Będzie to spin-off serialu Dzielnica strachu, który emitowany jest od 2021 roku na kanale Puls 2.

Akcja Przepisu na zbrodnię, tak jak Dzielnicy strachu, ma dziać się w tej samej fikcyjnej dzielnicy Gorczak. Tym razem jednak twórcy pokażą ją z perspektywy jej mieszkańców, którzy sami ustalają reguły gry i wolą rozwiązywać swoje sprawy bez udziału służb i instytucji. Każdą historię, przedstawioną w osobnym odcinku, będzie wprowadzał Tajemniczy Narrator.

Jak zapowiada stacja, ma to być lżejsza forma serialu kryminalnego. Główną autorką Przepisu na zbrodnię jest Maura Ładosz, scenarzystka Dzielnicy strachu.

Prace na planie rozpoczną się pod koniec października. Premiera serialu zaplanowana jest na wiosnę 2026 roku. Obsada spin-offa nie została jeszcze ujawniona.

Historie ukazane w Dzielnicy strachu poznajemy oczami dzielnicowych. W każdym odcinku widzowie są świadkami mocnych, emocjonujących historii kryminalnych, rozgrywających się na fikcyjnym Gorczaku, czyli w niebezpiecznej dzielnicy, jaką można znaleźć w każdym mieście.

