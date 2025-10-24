Chris Hemsworth jako genialny złodziej w zwiastunie "Crime 101" 0

Tylko Hity prezentują polski zwiastun stylowego, pełnego zwrotów akcji thrillera Crime 101. Chris Hemsworth wciela się w nim w genialnego złodzieja Davisa, którego śmiałe napady od lat spędzają sen z powiek policji.

Davis ma w swoich najbliższych planach największy skok w swojej karierze i ma nadzieję, że będzie to jego ostatni. Sytuacja jednak jak to przeważnie bywa, komplikuje się, gdy na jego drodze staje Sharon (w tej roli Halle Berry), rozczarowana życiem menedżerka firmy ubezpieczeniowej, z którą Davis zostaje zmuszony współpracować, oraz Orman (Barry Keoghan), bezwzględny rywal, stosujący znacznie bardziej brutalne metody. W miarę jak zbliża się dzień wielomilionowego skoku, nieustępliwy detektyw Lubesnik (Mark Ruffalo) coraz bardziej zacieśnia obławę. Stawka rośnie, granica między łowcą a ściganym zaczyna się zacierać, a każdy z bohaterów musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów i świadomością, że odwrotu już nie ma.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Gwiazdorską obsadę uzupełniają Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh oraz Nick Nolte. Crime 101 wyreżyserował Bart Layton. Jest ona także autorem scenariusza, który napisał na podstawie noweli Dona Winslowa.

Crime 101 wejdzie do polskich kin 13 lutego 2026 roku.

Źrodło: Tylko Hity