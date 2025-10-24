Netflix zamawia spin-off serialu "Victoria znaczy Zwycięstwo" 0

Młodzieżowy serial muzyczny Victoria znaczy Zwycięstwo powstały dla Nickelodeon i zakończony w 2013 roku po emisji czterech sezonów, niespodziewanie doczeka się spin-offa. Co ciekawe odpowie za niego nie wspomniana stacja, a platforma Netflix.

Wczytywanie... kadr z serialu "Victoria znaczy Zwycięstwo"

Nowy serial rozgrywający się w świecie z Victorii znaczy Zwycięstwo wyjdzie pod tytułem Hollywood Arts. Gwiazdą produkcji będzie Daniella Monet, która w oryginale wcielała się w starszą siostrę Tori Vegi – Trinę. Obsadę uzupełnią Alyssa Miles, Emmy Liu-Wang, Peyton Jackson, Erika Swayze i Martin Kamm. Gościnnie w serialu wystąpi również Yvette Nicole Brown. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy ktokolwiek inny oprócz Monet powróci z oryginalnej obsady.

Hollywood Arts będzie liczyło 26 odcinków i zadebiutuje w serwisie Netflix w 2026 roku. Produkcja serialu ma rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu.

Fabuła serialu będzie kręcić się wokół zmagajacej się z problemami aktorce Trina Vega (Daniella Monet), która powraca do swojego dawnego liceum, Hollywood Arts, jako niewykwalifikowana nauczycielka na zastępstwo, szybko znajdując się zarówno w konflikcie, jak i nieoczekiwanie inspirując nowe pokolenie ambitnych i utalentowanych uczniów, którzy uczą się odnajdywać swoją prawdziwą ścieżkę w najbardziej elitarnej szkole sztuk scenicznych w Hollywood.

Źrodło: ComingSoon