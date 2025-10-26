Film o Benie Solo mógł być czymś wyjątkowym. Nowe szczegóły pogłębiają rozczarowanie 0

Fani Gwiezdnych wojen ponownie mają powód do żalu. Do sieci trafiły nowe informacje o anulowanym filmie poświęconym Benowi Solo, synowi Lei Organy i Hana Solo. Jak się okazuje, projekt był znacznie bliżej realizacji, niż ktokolwiek przypuszczał – a jego historia stała się jednym z najbardziej gorzkich rozdziałów w historii Lucasfilmu.

Reżyser i scenarzysta Steven Soderbergh ujawnił na swoim koncie w serwisie Bluesky, że jego film zatytułowany The Hunt for Ben Solo z Adamem Driverem w roli głównej był już na bardzo zaawansowanym etapie produkcji. Scenariusz był ukończony i gotowy do realizacji — Soderbergh i jego zespół przekazali go do Disneya, licząc na ostateczną zgodę na rozpoczęcie zdjęć.

Po całej sytuacji z The Hunt for Ben Solo zapytałem Kathy Kennedy, czy Lucasfilm kiedykolwiek wcześniej przekazał do Disneya kompletny, gotowy scenariusz filmu, który został odrzucony. Odpowiedziała: nie, to pierwszy taki przypadek.

ujawnił Soderbergh

To oznacza, że projekt o Benie Solo był pierwszym w historii Lucasfilmu w pełni gotowym filmem, który Disney odrzucił tuż przed zielonym światłem.

Według doniesień film był znacznie bardziej rozwinięty, niż wcześniej sądzono — prace nad przygotowaniem produkcji już ruszyły, zanim zapadła decyzja o anulowaniu. Z kolei dziennikarz Jeff Sneider (The InSneider) potwierdził, że Lucasfilm nie planuje obecnie wracać do postaci Kylo Rena ani Bena Solo w żadnym nadchodzącym projekcie.

W rozmowie z agencją AP sam Adam Driver zdradził, że projekt Soderbergha miał być kontynuacją losów Bena Solo po wydarzeniach z Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Mimo że film miał opowiadać o odkupieniu i duchowej podróży bohatera po śmierci, Bob Iger, dyrektor Disneya, nie widział sensu w kontynuowaniu historii postaci, która zginęła.

To był jeden z najfajniejszych scenariuszy, jakie kiedykolwiek czytałem.

powiedział Driver

Wielu fanów uważa, że The Hunt for Ben Solo mogło być wyjątkowym filmem — introspektywnym spojrzeniem na postać rozdartego między ciemną a jasną stroną Mocy, a także szansą na zamknięcie wątku Skywalkerów w naprawdę emocjonalny sposób.

Źrodło: The Playlist