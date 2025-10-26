Nowa franczyza grozy od Blumhouse – adaptacja popularnego komiksu zapowiada się mrocznie! 0

Blumhouse znalazło swój kolejny wielki projekt. Studio, które od ponad dwóch dekad definiuje współczesny horror, szykuje nową, mroczną franczyzę — tym razem opartą na popularnym komiksie "Something Is Killing the Children" autorstwa Jamesa Tyniona IV i Werthera Dell’Edery.

Blumhouse wygrało zaciętą wojnę ofert pomiędzy kilkoma dużymi wytwórniami, zdobywając prawa do adaptacji bestsellerowej serii od Boom! Studios.

Plany są ambitne. Blumhouse zamierza przekształcić Something Is Killing the Children w potężną markę obejmującą zarówno film aktorski, jak i serial animowany dla dorosłych. Nad tym drugim ma czuwać sam Tynion — współtwórca komiksowego oryginału.

Producent Jason Blum połączy siły ze Stephenem Christym i Tynionem przy realizacji filmu, a w gronie producentów wykonawczych znajdą się Shaun Sutton, Ryan Turek, Adam Yoelin i Mette Norkjaer.

Nietrudno zrozumieć, dlaczego Something Is Killing the Children zdobyło taką popularność. Komiks Jamesa i Werthera uderza w nasze pierwotne lęki, wciągając w fascynujący świat i przedstawiając Ericę Slaughter – bohaterkę, jaką każdy z nas chciałby mieć u boku w walce z potworami czającymi się w ciemności.

O czym opowiada komiks?

Akcja Something Is Killing the Children rozgrywa się w cichym, prowincjonalnym miasteczku w sercu Ameryki, gdzie dzieci zaczynają ginąć w brutalnych i tajemniczych okolicznościach. Policja jest bezradna, a jedyni świadkowie potwornych zdarzeń to… inne dzieci. Wtedy w miasteczku pojawia się nieznajoma – Erica Slaughter, kobieta twierdząca, że potrafi rozwiązać problem potworów. Ale czy mieszkańcy mogą jej zaufać?

Komiks, od momentu premiery w 2019 roku, zyskał status kultowego i zdobył liczne nagrody, w tym Eisnera. To połączenie brutalnego horroru, tajemnicy i emocjonalnej opowieści o strachu, który widzą tylko najmłodsi.

Kiedy premiera?

Na razie Blumhouse nie ujawniło daty premiery ani filmu, ani serialu animowanego. Jedno jest pewne — fani horroru mają na co czekać.

Źrodło: The Hollywood Reporter