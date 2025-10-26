To dopiero początek! Bruce Springsteen może dostać własne filmowe uniwersum! 0

Bruce Springsteen znów inspiruje kino – i wygląda na to, że to dopiero początek. Reżyser filmu Springsteen: Ocal mnie od nicości, Scott Cooper, ujawnił, że wspólnie z legendarnym muzykiem rozmawia już o kolejnych projektach filmowych inspirowanych jego życiem.

Po światowej premierze na Telluride Film Festival 2025, film trafił właśnie do kin, a rozmowy o przyszłości trwają. Podczas rozmowy na AFI Fest, Cooper zdradził, że widzi w życiu Springsteena ogromny potencjał na kolejne filmy.

Sądzę, że jeśli można nakręcić cztery filmy o Beatlesach, to można też zrobić kilka o Bruce’ie Springsteenie. W jego życiu jest tyle rozdziałów, które aż proszą się o filmowe opowiedzenie. To coś, o czym Bruce i ja już rozmawialiśmy. Myślę, że naprawdę pokochał ten film i całe to doświadczenie.

powiedział Cooper

Słowa reżysera sugerują, że Springsteen: Ocal mnie od nicości może stać się początkiem większego cyklu poświęconego artyście znanemu jako The Boss.

Film oparty jest na książce Warrena Zanesa i skupia się na powstawaniu kultowego albumu Springsteena z 1982 roku – Nebraska. W tamtym czasie muzyk stał na granicy światowej sławy, zmagając się z presją sukcesu i własnymi demonami.

Film opowiada o powstawaniu albumu Nebraska, nagranego na czterościeżkowym magnetofonie w sypialni Springsteena w New Jersey. To surowa, emocjonalna historia o młodym artyście, który próbował zrozumieć samego siebie i świat, zanim w pełni wkroczył na drogę do legendy. W główną rolę wciela się Jeremy Allen White.

Boss wraca do kina

Po sukcesie Ocal mnie od nicości zarówno widzowie, jak i Springsteen mogą być gotowi na więcej. Jeśli Cooper rzeczywiście zdecyduje się kontynuować filmową podróż przez życie muzyka, czeka nas fascynująca saga o jednym z najważniejszych artystów amerykańskiego rocka.

